أكثر الكلمات إنتشاراً

اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

منح من الجامعة العربية المفتوحة لفريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم

08:56 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
منح من الجامعة العربية المفتوحة لفريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم

استقبال جماهيري لبعثة ناشئي اليد

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، تقديم منح دراسية كاملة لأعضاء فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم، تشجيعًا على أدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بالبطولة للمرة الأولى، موضحًا أن المنحة تغطي كامل الرسوم الدراسية طوال مدة الدراسة.

وقال الدكتور عبدالحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الجامعة مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح، وانطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي "أجفند" ولها فروع في الوطن العربي في كل من (الكويت، السعودية، مصر، الأردن، البحرين، السودان، سلطنة عمان وفلسطين).​

هذا المحتوى من

Asha
كرة اليد بطولة كاس العالم لكرة اليد للناشئين منحة الجامعة العربية المفتوحة عبدالحي عبيد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان