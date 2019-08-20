أكثر الكلمات إنتشاراً

اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

قبل تطويره.. شاهد كيف تغير ميدان التحرير؟ (فيديوجراف)

08:30 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
قبل تطويره.. شاهد كيف تغير ميدان التحرير؟ (فيديوجراف)

ميدان التحرير

القاهرة- (مصراوي):

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليًا.

وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، قال مدبولي: "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة".

ميدان التحرير مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الإسكان

الخبر التالى:

حدث ليلًا| أسباب الطلاق في مصر.. تعليق جديد على تطوير قصر البارون
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان