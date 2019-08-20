اليوم.. طلاب الثانوية العامة "دور ثاني" يؤدون امتحاناني الأحياء والجغرافيا

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بالدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019، اليوم الثلاثاء، بإجمالي عدد 5095 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 3558 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 3907 طلاب وطالبات.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالب واحد، وفي مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد طالب واحد.​