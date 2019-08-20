مساحته 100 ألف متر.. 7 معلومات عن متحف الغردقة "الأول من نوعه"

كتب - محمد عاطف:

أعلنت وزارة الآثار، عزمها افتتاح متحف الغردقة قبل نهاية العام الحالي 2019، وهو الأول من نوعه في تاريخ مصر الذي تتعاون فيه الوزارة مع مستثمر من القطاع الخاص.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول متحف الغردقة:

1- مساحته 100 ألف متر.

2- يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية أصلية.

3- أول متحف يشهد تعاونًا من القطاع الخاص في إنشائه ووفرت محافظة البحر الأحمر، الأرض في وتكفل المستثمر المصري بالإنشاءات وتولت وزارة الآثار تجهيزه بالمقتنيات.

4- يتكون المتحف من مبنى رئيسي يضم طابقين بالإضافة إلى مبنى إداري.

5- يتوقع أن تكون حصيلة إيراداته مرتفعة مقارنة بباقي المتاحف الآخرى التابعة للوزارة، نظرًا لوجوده في مدينة سياحية.

6- تم اختيار أغلب القطع الأثرية من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة، على أن تكون مناسبة للعرض بالغردقة.

7- يتوقع أن يكون الافتتاح في شهر ديسمبر المقبل.

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