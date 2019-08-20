مركز دراسات يكشف: 44% من الطلاق في مصر بسبب إفشاء الأسرار

القاهرة- (مصراوي):

قالت هبة عبدالعزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية وصلت 44.5%، وهي نسبة عالية.

وتابعت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن زيادة الطلاق في مصر؛ بسبب البخل، أو عدم الإنجاب، أو تدخل الأهل، أو إفشاء الأسرار.

ونوهت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، أدت لوجود فجوة كبيرة بين الزوجين، ووجود علاقات دون معايير محددة، وتسببت في زيادة نسب الطلاق.