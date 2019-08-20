"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربتي الطلاق والسمنة

القاهرة- (مصراوي):

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن فترة إصابتها بالسمنة، قائلة: "واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل".

وأضافت ريهام في برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة": "أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".

واستطردت ريهام: "السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط".

وأكملت الإعلامية ريهام سعيد: "حبست نفسي في مصحة بمنطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، والمصحة كانت بجوارها فندق، وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".