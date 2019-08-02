"التنمية المحلية" تكشف عدد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات

كتب - محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية، إن لجنة اختبارات القيادات المحلية بالوزارة أجرت المقابلات الشخصية حتى مساء أمس الخميس لحوالي ألف شخص من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لشغل ٦٥ درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين.

وأوضح الوزير، أن لجنة اختبار القيادات التي يرأسها وتضم في عضويتها كل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة سوف تنتهي من عملها مطلع الأسبوع القادم وإجراء الاختبارات لكافة الإعداد المتبقية للمتقدمين للمسابقة.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر الجاري مراجعة درجات المتقدمين في كافة الاختبارات التي إجريت لهم، تمهيداً للإعلان عن نتيجة المسابقة خلال شهر سبتمبر القادم.

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في المحليات تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية.

يذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي ١١٨٣ وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١، كما تقدم للمدير العام ٧١٦ ، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.

وتم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة والثقافة.