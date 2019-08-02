السكة الحديد عن حاجتها لمضيفات للعمل بقطارات النوم: "غير صحيح بالمرة"

كتب- أسامة عبدالكريم:

نفت هيئة السكة الحديد، ما نشرته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بشأن حاجتها لمضيفات للعمل في قطارات النوم بالوجهين البحري والقبلي خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم بالسكة الحديد، في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة: "أُثير هذا الإعلان منذ 5 سنوات، وما نشر حول حاجتنا الفترة الحالية لمضيفات للعمل بالقطارات، عاري تمامًا من الصحة"، مضيفًا: "الفترة الجاية لن نحتاج عمالة لا ذكور ولا إناث، لدينا اكتفاء وكفاءات".

وأضاف مازحًا: "لو جبنا قطارات من روسيا الفترة المقبلة، هنجيب معاها مضيفات من روسيا".

وكانت مواقع إخبارية نشرت خبرًا مفاده أن الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم، أعلنت عن حاجتها لمضيفات للعمل على قطارات الوجهين القبلي والبحري بنظام المكافأة الشاملة، مشترطة أن تكون المتقدمات حاصلات على دبلوم سياحة وفنادق.