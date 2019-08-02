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ضبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مع يمني بمطار القاهرة

04:34 م الجمعة 02 أغسطس 2019
ضبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مع يمني بمطار القاهرة

محاولة تهريب مشغولات ذهبية

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 900 جرام.

وأشار إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

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تهريب مشغولات ذهبية مطار القاهرة مصلحة الجمارك

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