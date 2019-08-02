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مصري يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

03:39 م الجمعة 02 أغسطس 2019
مصري يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

وزارة القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

نجح مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، في تسوية الخلاف العمالي مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصري وديا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري.

وقال بيان لوزارة القوى العاملة، الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس "إسلام.ز.ح" الذي يعمل لدى إحدى الشركات في الحصول على مستحقاته.

وتواصلت الوزارة مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوى المواطن المصري، وأفاد أنه أجرى عدة اتصالات مع الشركة التي يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته.

وحضرت والدة المهندس من القاهرة للوقوف بجانب أبنها المريض والحصول علي مستحقاته، ووجها الشكر والتقدير للوزارة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على الجهد الذي بذله لحصوله المواطن المصري على كل مستحقاته المالية بالطرق الودية.

وزارة القوى العاملة الكويت القنصلية المصرية بالكويت حقوق العمالة المصرية

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