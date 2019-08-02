"العمل الدولية" تشيد بتجربة مصر في السلامة والصحة المهنية

كتب - يوسف عفيفي:

عرضت مصر ممثلة في وزارة القوي العاملة، تجربتها الناجحة في تطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، في 11 محافظة، على مستوى 26 مكتب للتفتيش، ضمت 120 مفتشًا، مطالبة بدعم منظمة العمل الدولية لاستكمال باقي مكاتب التفتيش بالكامل بمصر.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، جاء ذلك أمام ممثلي 7 دول عربية هي، السعودية، واليمن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان ومصر وتونس، المشاركين في فاعليات ورشة العمل شبه الإقليمية حول تخطيط الامتثال الاستراتيجي لمفتشات العمل.. بلبنان، وتنظمها منظمة العمل الدولية.

وأشاد الدكتور أمين رويدات المستشار الإقليمي لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للمنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتجربة مصر الناجحة والإصرار على استكمال التفتيش بالنظام الإلكتروني، مطالبًا بدعم واستكمال المشروع الناجح في مصر.

وأعرب جيوا كيم مسؤول دائرة العمل بالمنظمة عن سعادته بالتجربة المصرية، واعدًا بدعم المشروع المصري في مرحلته القادمة لحرص وإصرار وزارة القوى العاملة المصرية على التطوير.

وكان وزير القوي العاملة قد كلف، أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية بالمشاركة في ورشة العمل بالعاصمة بيروت، وعرض تجربة مصر في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لمفتشى العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية استكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوى العاملة، ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.

وقال"ربيع"، إن المراحل التي تم تنفيذ المشروع فيها أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات، حيث ثبت أن مشروع "التنافسية" الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعًا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

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