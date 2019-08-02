"البحوث الإسلامية": قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف تنطلق إلى القليوبية

كتب - محمود مصطفى:

وجّه مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار التعاون لتوحيد الجهود التوعوية المبذولة بينهما، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود الدعوية في مختلف المدن والمحافظات.

وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن موضوع القافلة يتناول كيفية اغتنام مواسم الطاعات، بالتزامن مع بداية عشر ذي الحجة والتي تعتبر من أهم مواسم الطاعة والمغفرة، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الأيام في الوقوف مع النفس وتدريبها على المعاملة الحسنة مع الناس وأن تكون نفسًا نافعة لغيرها ولمجتمعها.

أضاف "عيّاد"، أن القافلة يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزير الأوقاف، وتركز على بيان فضل هذه العشر، وحث الناس على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معاني التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم.

وأوضح أن القافلة تستهدف التأكيد على ضرورة وأهمية استشعار المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، مع التأكيد على قيم الرحمة والتكافل والتعاون في المجتمع الواحد، وإشاعة روح التراحم بين الناس.