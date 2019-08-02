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    بالصور.. معهد ناصر يستقبل وفدًا نيجيرياً لتنشيط السياحة العلاجية

    11:53 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
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    كتب - أحمد جمعة:

    زار وفد من معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية النيجيري، معهد ناصر للبحوث والعلاج؛ للتعرف على خدمات المستشفى وخدمة السياحة العلاجية.

    ضم وفد معهد الدراسات السياسية النيجيري، مجموعة من الخبراء السياسيين والاقتصاديين، وخبراء القانون، يرأسهم السفير النيجيري بالقاهرة.

    وأوضح الدكتور هاني راشد، مدير عام معهد ناصر، أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات الخارجية وتدعيم السياحة العلاجية، مضيفًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببرامج السياحة العلاجية باعتبارها أحد دعائم الدخل القومي للبلاد.

    وأكد "راشد" في بيان اليوم، جاهزية المعهد لاستقبال وفود السياحة العلاجية في كافة التخصصات الطبية من جميع دول العالم.

    وأشار راشد أن المعهد يمتلك كوادر طبية ذات كفاءة عالية من الخبرة تستطيع تنفيذ البرامج الطبية والعلاجية للمريض، ولديه برنامج لاستقبال المريض من "الطائرة" وحتى "الغرفة الفندقية" التي يتلقى فيها العلاج.

    وفي بداية الزيارة، عرضت الدكتورة ماري فيكتور نائب المدير للعلاقات الخارجية، أهم أقسام وخدمات المعهد من خلال فيديو توضيحي للوحدات والخدمات المقدمة وعرض أحدث زيارات وإقامات السياحه العلاجه من بلد الكنغو.

    ونوهت إلى وجود 16 جناحا فندقيا متميزا بالمعهد لتقديم خدمات السياحة العلاجية ومدعوم بأطباء واستشاريين، وأعضاء هيئة تمريض مدربين على التعامل مع الوافدين من الجنسيات المختلفة.

    في السياق ذاته، قام نائب مدير المعهد للسياحة العلاجية، الدكتور أحمد عبد اللطيف، بجولة للوفد بأجنحة السياحة العلاجية ومركز صحة المرأة والفحص الشامل، مشيرًا إلى أن مرضى السياحه العلاجية يراسلون المعهد من خلال البريد الإلكتروني، لدراسة الحالة قبل وصولها القاهرة.

    معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية النيجيري معهد ناصر للبحوث والعلاج تنشيط السياحة العلاجية

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