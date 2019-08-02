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    مصر للطيران تُسير اليوم 16 رحلة لنقل 3700 حاج

    10:30 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    مصر للطيران تُسير اليوم 16 رحلة لنقل 3700 حاج

    مصر للطيران

    القاهرة - أ ش أ:

    تُسير شركة "مصر للطيران" على مدى اليوم –الجمعة- 16 رحلة إلى الأراضي المقدسة لنقل 3700 حاج في إطار الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

    وتقلع 7 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى جدة لنقل 1500 حاج و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

    يذكر أن مصر للطيران كانت قد بدأت رحلات نقل الحجاج يوم 18 يوليو الماضي لنقل حوالي 70 ألف حاج على أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس الحالي وتبدأ مرحلة عودة الحجاج يوم 14 أغسطس.

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    مصر للطيران حجاج الحج 2019 مناسك الحج

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