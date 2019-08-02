حدث ليلًا| مراحل جديدة للحذف من التموين.. وزواج بالمأذون الإلكتروني

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحي المبارك، وثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وشهد محافظة بور سعيد أول حالة زواج بالمأذون الإلكتروني بإحدى القري السياحية.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

آليات وشروط جديدة.. التموين تكشف مراحل أخرى لحذف غير المستحقين

قال وزير التموين، إن هناك مراحل جديدة من حذف غير المستحقين تتضمن آليات ومحددات جديدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وذلك في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

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الإفتاء: غدًا غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة الثاني من أغسطس هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وأن السبت العاشر من أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة.

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نصائح وتحذيرات مهمة من الأرصاد للحجاج

وجه محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة منها: شرب الماء باستمرار، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، لارتفاع درجات الحرارة وحدة سطوع الشمس في الأراضي المقدسة.

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بالصور.. محمد ومنة أول عقد قران بـ"المأذون الإلكتروني" في بورسعيد

شهدت إحدى القرى السياحية بمحافظة بورسعيد، الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني".

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"وأنا صغيرة".. ريهام سعيد تنشر صورًا من طفولتها

نشرت ريهام سعيد، فيديو مجمع لصور من طفولتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

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شنقت نفسها بكيس مخدة.. المشهد الأخير في حياة "طفلة الحوامدية"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طفلة مشنوقة بشرفة منزلها بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

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السكة الحديد ترد على ما نشر بشأن توقف قطار "طنطا ـ الإسكندرية"

أكدت هيئة السكة الحديد، أن محطة أبوحمص، جاري العمل فيها بمعرفة شركة تالس الإسبانية ضمن مشروع كهربة إشارات القاهرة/ الإسكندرية وسرعة القطارات بها ٣٠ كم/ ساعة.

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التعليم: اختبارات الطلاب المتقدمين لـ"الضبعة النووية" 5 و6 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبارات الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019 / 2020، يومي 5 و6 أغسطس الجاري.

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"معلومات الوزراء": مصر تتخذ إجراءات عديدة لحماية الأمن المعلوماتي

أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية الأمن المعلوماتي.

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تقرير: ميزات بهواتف "آيفون" تعرض خصوصية المستخدمين للخطر

وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة أبل الأمريكية يمكن استغلالها في الوصول إلى عدد من البيانات الحساسة.

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سانا: اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في إدلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة والمعارضة اتفقا على وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غربي البلاد اعتبارا من ليل الخميس.

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أول تعليق من ترامب على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه.

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الغنوشي: قد أترشح لرئاسة تونس

قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي الخميس، إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس هو أو أحد كبار أعضاء الحزب، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.

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فرنسا تطالب بإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران

أعلنت الخارجية الفرنسية الخميس، معارضة باريس ولندن وبرلين للعقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أهمية إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

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حزب "آفاق تونس": ندعم وزير الدفاع إذا أعلن ترشحه للانتخابات للرئاسية

أعلن حزب آفاق تونس الليبرالي الخميس دعمه رسميا لوزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي في حال قدم ترشحه للانتخابات للرئاسية.

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السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون اشتراط موافقة "ولي الأمر"

ذكرت وسائل إعلام سعودية ، مساء الخميس، أن المملكة أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حق استخراج جواز السفر والسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وتقر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

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الأردن يحذر الاحتلال الإسرائيلى من تدرج مقصود في اقتحامات الأقصى

شدد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

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قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرة للقاعدة جنوبي اليمن

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

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