بدء تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

كتب- محمود مصطفى:

فتحت بوابة الحكومة المصرية، مساء الاثنين، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وقال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم مستمر حتى الثانية من ظهر الأحد المقبل.

وأضاف في بيان له، أنه يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، أو أي مكتب تنسيق خاص المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر بها ثلاث مكاتب للتنسيق متاحة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات، بفروع الجامعة بمدينة نصر والوجه البحري بطنطا والقبلي بأسيوط.

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