"القومي للمرأة" يهنئ عالمات مصر المكرمات في عيد العلم

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى كل من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطبـ جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، والدكتورة مها سعد علي زكي محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، بمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاحتفال بعيد العلم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان الاثنين، عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العلماء الثلاثة لاسهاماتهن في مجالات البحث العلمى، مؤكده أنه بمثابة تكريم لجميع علماء مصر التي يعتبرن فخر لنساء مصر.

وأوضحت "مرسي"، أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في الأبحاث العلمية، ويلقي بمسئولية كبيرة على عاتقهن للعمل والإبداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعدد أجيال جديدة متميزة من العلماء ونقل خبراتهن إليهم، متمنية لهن ولجميع علماء مصر التوفيق والنجاح.