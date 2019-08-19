رئيس جامعة الأزهر: دراسة وسكن المكفوفين في المدن الجامعية بالمجان

كتب - محمود مصطفى:

انتهى اللقاء المفتوح لقيادات الأزهر مع الطلاب والطالبات الجدد والقدامى، بكلية التربية بنين بفرع الجامعة بمدينة نصر، بعد أن استمر خمس ساعات، اليوم الاثنين.

ودعا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الطلاب إلى الاستماع والإنصات إلى أساتذة العلم بالجامعة وعدم الانغلاق على الكتاب، لأن ما يقرأ قد ينسى سريعًا ولكن ما يستمع إليه مع القراءة يبقى كثيرًا في الذهن.

وطالب وكيل الأزهر الطلاب، بالحرص على الانتظام في المحاضرات أولا بأول، منذ بداية العام الدراسي، وعدم الالتفات إلى مروجي الشائعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تقدم الخدمات الصحية لجميع الطلاب بالمجان، فضلاً عن تسكين المكفوفين بالمدن الجامعية مجاناً.