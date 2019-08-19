الأوقاف: لا مانع من نقل المسجد أو الضريح لمكان آخر تحقيقًا للمصلحة العامة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن ما تقوم به من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته لمحافظ الإسكندرية بضرورة نقل مسجد وضريح أبو الإخلاص الزرقاني إلى مكان آخر، لإعاقته طريق المحمودية.