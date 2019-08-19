مصدر بـ"الصحة": المريض لن يدفع جنيهًا بـ"قوائم الانتظار".. وعقوبات ضد المستشفيات المخالفة

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن المستشفيات لم ولن تحصل جنيهًا واحدًا من أي مريض ضمن المدرجين بمنظومة القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

كانت وزارة الصحة والسكان تراجعت عن تطبيق قرار تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية من المرضى ضمن منظومة قوائم الانتظار.

وأضاف المصدر لمصراوي، الاثنين، أن الوزارة لم تُفعل منشورها بتحصيل هذه الرسوم، وأبلغت المستشفيات على الفور بتقديم الخدمة بالمجان للمرضى، مؤكدًا توقيع عقوبات على المستشفيات المشتركة بالمنظومة حال مخالفتها ذلك وتحصيل رسوم من المرضى تصل إلى إيقاف التعامل معها بالمنظومة الحالية، ورد الأموال إلى المرضى مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، لمصراوي: "القرار لم يُطبق ولن يُطبق".

وشدد "القاصد" على أن العمليات التي تُجرى ضمن منظومة القضاء ستظل "مجانية"، وأن قرار تحصيل رسوم على العمليات "كان مقترحًا ودراسة فقط".

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