"مقترح لم ينفذ".. الصحة تتراجع عن تحصيل رسوم من مرضى "قوائم الانتظار"

كتب - أحمد جمعة:

تراجعت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق قرار تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، لمصراوي: "القرار لم يُطبق ولن يُطبق".

وشدد "القاصد" على أن العمليات التي تُجرى ضمن منظومة القضاء ستظل "مجانية"، وأن قرار تحصيل رسوم على العمليات "كان مقترحًا ودراسة فقط".

وبحسب القرار الذي سبق وأرسلته الوزارة خلال اليومين الماضيين إلى المستشفيات المشاركة في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، جرى تحديد قيمة الرسوم التي تحصل من المرضي وهي كالآتي: عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه والقسطرة العلاجية 450 جنيها وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه وزرع الكلى 1300 جنيه.

وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه وجراحات الأورام والمخ والاعصاب 300 جنيه وجراحات المفاصل 750 جنيها.