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"الحق في الدواء": تحصيل رسوم من مرضى "قوائم الانتظار" غير صحيح

03:28 م الإثنين 19 أغسطس 2019
"الحق في الدواء": تحصيل رسوم من مرضى "قوائم الانتظار" غير صحيح

محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء

كتب - أحمد جمعة:

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المركز تلقى عدة شكاوى بشأن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار.

وطالب المركز في بيان اليوم الاثنين، بالتحقيق في هذا القرار خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار "مجانية".

وأوضح المركز أن المبادرة بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، وأنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.

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محمود فؤاد المركز المصري للحق في الدواء قوائم الانتظار

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