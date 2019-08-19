إقامة الراهبة باسيليا رئيسةً لدير العذراء بحارة زويلة والنوبارية- صور

كتب- مصطفى علي:

تمم قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم طقس إقامة "رئيسة دير" لتاماف باسيليا رئيسةً لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، في احتفال الكنيسة بعيد التجلي.

وحسب بيان، اليوم، شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيسات الأديرة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء، يوم 7 من الشهر الجاري، الذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.