وزير التعليم العالي: تطوير "ادرس في مصر" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

كتبت- داليا شبل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تطوير تطبيق "ادرس في مصر"، والذي أعلنت الوزارة إطلاقه الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الشركة المنفذة للتطبيق صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة.

وأشاد وزير التعليم العالي، في بداية الاجتماع بالانطلاقة الأولى لتطبيق (أدرس في مصر) والصورة الإيجابية التي ظهر بها، كأحد عناصر جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، مشيرا إلى أهمية تطوير التطبيق بشكل مستمر، وذلك من خلال ربط التطبيق بكل ما هو جديد في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بشكل دوري، من خلال ربط المواقع الإلكترونية للجامعات بالتطبيق؛ لتسهيل الحصول على المعلومات، وشدد الوزير على ضرورة إبراز أن التطبيق يحتوي على نسخة باللغة الانجليزية وجارى إعداد نسخة ثالثة باللغة الفرنسية .

كما وجه الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتقديم الخدمات للطلاب الجدد عبر هذا التطبيق، وذلك من خلال دعمه بالمعلومات عن الكليات والأقسام، وأيضا الجامعات الجديدة، ليس فقط كل ما يتعلق بالدراسة، ولكن أيضا إعطاء معلومات عن المدينة المقام عليها الجامعة من حيث أماكن الإقامة ووسائل المواصلات وأبرز معالمها، ودور ذلك في تنشيط حركة السياحة أيضا، مؤكدًا أن المستهدف ليس فقط المعلومات الدراسية، ولكن إتاحة معلومات تساعد الطالب الوافد على معرفة أماكن المعيشة ووسائل الترفيه بها.

ورحب وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع بانضمام جامعة الأزهر للتطبيق كواحدة من الكيانات التعليمية الأساسية في مصر.

وأكد الوزير، ضرورة تخصيص مكان لإدارة التطبيق بإدارة الطلاب الوافدين، وما يتعلق به داخل الوزارة؛ لتسهيل مهمة دعمه بالمعلومات بشكل مستمر، ودور ذلك أيضا في إتاحة المجال لنشر التطبيق بشكل أوسع من خلال التطوير المستمر، وفتح المجال للجامعات الخاصة للإعلان عن برامجها الدراسية من خلال التطبيق.