برلماني: عيادات الإقلاع عن التدخين يعكس تغيرًا بفكر الدولة

كتب- أحمد علي:

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الدولة على صحة المواطنين من خلال إطلاق عدة مبادرات صحية، بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف لمكافحة الإدمان والتدخين والتشجيع على التعافي.

وأضاف متولي، في بيان، اليوم، أن توجه الدولة لفتح عيادات خاصة للتشجيع على الإقلاع عن التدخين، يعكس تغيرًا في فكر الدولة نحو الصحة العامة، مشيرا إلى أن أهم ما تقدمه هذه العيادات بالإضافة إلى الكشف الطبي، تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن التدخين عادة مترسخة في الشخص، ما يجعل الإقلاع عنها صعبًا للغاية بدون وجود دعم نفسي للمدخن، وأضرار التدخين لا تخفي على أحد، وأثره على الجهاز التنفسي والعصبي ووصول خطرها للسرطان معروف، ولكن التعود يكون المشكلة الأكبر أمام المدخن ما تساعد فيه هذه العيادات.