البابا تواضروس يترأس صلوات إقامة رئيسة جديدة لدير العذراء بحارة زويلة

القاهرة- أ ش أ:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، طقس إقامة تاماف اسيليا رئيسةً لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

كما شارك في الصلوات أيضا الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيسات الأديرة وكهنة العذراء حارة زويلة. ​