"بلاش استريتش ومفتوح".. عاشور يطالب المحاميات بالحد الأدنى للاحتشام

القاهرة- مصراوي:

قال سامح عاشور ، نقيب المحامين، إن هناك اعتراضًا على مظهر بعض المحامين وعدم التزام بعض المحاميات بالحد الأدني من الاحتشام.

وأضاف عاشور، أن ما تربت عليها بناتنا هيئة تحميها من أي عدوان بصري أو ذهني من الآخرين، "مينفعش تلبس استرتش أو قصير أو لبس مفتوح على سبيل المثال"، متمنيا امتناع المحاميات عن ارتداء هذه الملابس، بجانب الالتزام بالروب لأجل حمايتها أثناء أداء عملها.

وأضاف في تصريح لبرنامج مساء dmc، أن التعديل الخاص بقانون المحاماة يشمل وضع مدونة سلوك، بها كود لزي المحامي، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المحامين بعضهم البعض.

وتابع، أن أي محامٍ يخطئ يجرى تحويله إلى التأديب في النقابة وتُتخذ ضده إجراءات بحسب ما ارتكبه من خطأ.