"أكاديمية واختبار قومي".. عاشور: "الحقوق" كلية قمة في 2021

القاهرة- مصراوي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كلية الحقوق ستكون في الترتيب الأول بكليات القمة النظرية عام 2021.

وأضاف عاشور، أن هذا سيكون بفضل أكاديمية المحاماة، التي جرى النص عليها في القانون الصادر، والتي تنظم عملية دخول الخريجين الجدد للنقابة، وتحافظ على هيبة المحامين، كما تؤهل المحامي لحمل رسالة المهنة، مشيرا إلى أنه سيعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة، وسيكون المؤهل علميا، ويعد له الآن معادلة مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف، عاشور خلال حوار في برنامج مساء dmc على هامش المؤتمر المشترك لمجلس النقابة العامة مع نقباء ومجالس الفرعيات، أن الدراسة بأكاديمية المحاماة لن تقتصر على المناهج النظرية فقط، كما يحدث في الجامعات، بل ستهتم بالجوانب العملية.