بالأرقام.. وزارة الصحة تحدد قيمة المساهمات في عمليات قوائم الانتظار

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة منشورا لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ومديريات الصحة بالمحافظات والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية بشأن تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

ونص القرار على تحديد قيمة الرسوم التي تحصل من المرضي وهي كالآتي

عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه والقسطرة العلاجية 450 جنيها وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه وزرع الكلى 1300 جنيه.

وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للاذن 3500 جنيه وجراحات الأورام والمخ والاعصاب 300 جنيه وجراحات المفاصل 750 جنيها.