محافظ القاهرة: تسكين 788 أسرة بـ"أهالينا" وهدم 50 مصنعًا للغراء بالمدابغ

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها في مشروعات الإسكان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة انتهت من تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا نقلًا من منطقة ترعة الطوارىء,

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من هدم 249 عقارًا بعشش أبوالسعود، وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات 3، كما تم هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها إلى جانب الانتهاء من هدم 50 مصنعًا للغراء من أصل 66 مصنعًا مقرر هدمهم بمنطقة المدابغ في إطار إخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثيًا وسياحيًا.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تسكين 485 أسرة من سكان حكر السكاكيني بالشرابية حتى الآن بمساكن المحروسة (1) المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة اللازمة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وتم الانتهاء من إزالة 110 عقارات من منطقة الحكر القديم حتى الآن.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة المحافظة انتهت حتى الآن من إعادة تسكين 510 أسر بمنطقة روضة السيدة والذين تم نقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر كاستضافة حتى الانتهاء من إزالة منطقة تل العقارب وإعادة إنشاء المشروع.

وياتي ذلك في إطار الاجتماع الدوري للمحافظ لمتابعة أعمال إخلاء المناطق العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة بحضور مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، ورؤساء الأحياء المعنيين، وعدد من قيادات المحافظة.