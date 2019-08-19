"خدمات جديدة".. تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي للمعهد القومي للأورام

كتبت- داليا شبل:

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، المعهد القومي للأورام؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اطلع وزير التعليم العالي على أعمال المقاولات والترميمات التي نفذتها الشركة في وقت قياسي خلال الفترة الماضية.

كما وجه وزير التعليم العالي بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، ووجه بإعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، بجانب سرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد، عودة العمل الطبيعي بالمعهد في استقبال المرضى، وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية، كما كان الحال في السابق.