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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بحصد كأس العالم لكرة اليد للناشئين

11:55 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بحصد كأس العالم لكرة اليد للناشئين

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم ببطولة كأس العالم.

​وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، إن تتويج المنتخب المصري للناشئين أسعد المصريين بفرحة عارمة خاصة أن المنتخب المصري هو أول منتخب غير أوروبي يحصل على هذه البطولة، مشيدًا بإصرار وعزيمة الشباب لإسعاد المصريين والتي كانت الحافز المؤدي إلى تحقيق البطولة.

خالد عبدالعال القاهرة كأس العالم لكرة اليد

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