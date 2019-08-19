محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بحصد كأس العالم لكرة اليد للناشئين

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم ببطولة كأس العالم.

​وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، إن تتويج المنتخب المصري للناشئين أسعد المصريين بفرحة عارمة خاصة أن المنتخب المصري هو أول منتخب غير أوروبي يحصل على هذه البطولة، مشيدًا بإصرار وعزيمة الشباب لإسعاد المصريين والتي كانت الحافز المؤدي إلى تحقيق البطولة.