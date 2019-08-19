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الأرصاد تعلن انخفاضًا في الحرارة والرطوبة

11:48 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
الأرصاد تعلن انخفاضًا في الحرارة والرطوبة

الأرصاد

كتب- محمد خميس:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة جيدة وممتعة للغاية حتى نهاية الأسبوع على مستوى الجمهورية.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، ونسب الرطوبة منخفضة نسبيًا عن الأيام الماضية.

وأوضح، أن هناك سحبًا منخفضة ومتوسطة في سماء البلاد، بما يشبه الطقس الخريفي، وبالتالي نجد استقرارا في حالة الجو، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة بمعدل درجة إلى درجتين تقريبًا.

الأرصاد الرطوبة درجات الحرارة الطقس

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