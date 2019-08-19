اليوم .. مصر للطيران تسير 18 رحلة لإعادة 4200 حاج

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة؛ لنقل 4200 حاج عائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وحسب بيان، اليوم، تنقل الشركة 1885 حاجا من مطار جدة على 11 رحلة جوية من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة، على 7 رحلات جوية من المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.

ومن المتوقع أن تسير الشركة حوالي 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.​