وزير الزراعة يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن انخفاض أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية هذا العام تراوح من 10 لـ15% مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع وزارة التموين ووزارة الزراعة التي تسعى لتقليل الفجوة من البروتين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية من خلال ثلاثة محاور: الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربي ومنتجي الثروة الحيوانية.

وأضاف وزير الزراعة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المشروع القومي لإحياء البتلو، كان يشهد ذبح عدد 550 ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن 80 - 120 كجم تقريبًا، بنسبة تصافي أقل من 50% ليعطي كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريبًا، لافتًا إلى أن تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافي فيها فى حدود 60%، وبالتالي نفس عدد الرؤوس 550 ألفًا أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريبًا أي خمسة أضعاف.

وأشار وزير الزراعة إلى رفع كفاءة حظائر المواشي (التسمين - الحلاب):من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الإلتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول المزارع.