​بدء فعاليات اللقاء المفتوح بين الطلاب وقيادات الأزهر بعزف السلام الجمهوري

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الاثنين، فعاليات اللقاء المفتوح بين قيادات الأزهر الشريف، والطلاب الجدد والقدامى بالجامعة، بكلية التربية بنين بفرع مدينة نصر.

وبدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ويحضر اللقاء، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونائبيه لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب.

ومن المقرر أن يتعرف قيادات الأزهر على مقترحات الطلاب والطالبات لتطوير العملية التعليمية.