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وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالاستعداد للعام الدراسي

10:52 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالاستعداد للعام الدراسي

مدرسة - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف مراحله التعليمية 21 سبتمبر المقبل بجميع المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة إنشاء المدارس الجديدة في نطاق كل محافظة لاستيعاب الكثافات الطلابية في كل المراحل التعليمية.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجري التواصل يوميًا مع المحافظات لمتابعة ما تم إنجازه في صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.

وأشار الوزير، إلى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الأساسية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات جميع الترتيبات والاستعدادات والانتهاء من الملاحظات والأعمال قبل بدء الدراسة بوقت كافِ ورفع تقارير يومية عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة التعليمية لسرعة حلها مع الجهات المعنية.

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