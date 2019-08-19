البرلمان يهنئ منتخب ناشئي اليد بالتتويج ببطولة العالم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالأداء البطولي المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت جلية في أداء الفريق خلال البطولة مثمنًا الجهد الرائع الذي بذله المنتخب سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين ما أسهم ليس فقط في إحراز اللقب بل أيضًا في تقديم نموذج مشرف لشباب مصر الواعد بعزيمته وإصراره على تحقيق الهدف وحصد البطولات.

وتابع عبدالعال، في بيان اليوم الاثنين، أن النتائج المبهرة التي حققتها كرة اليد المصرية عالميًا تؤكد بوضوح أن وراءها قيادات تدريبية واعية تنم عن اتخاذها الدارسة والتخطيط العلمي منهجًا، والتنظيم الدقيق والالتزام الصارم طريقًا، والعدالة الحقيقية بين الأندية واللاعبين ميزانًا، فكانت النتائج معبرة عن تلك المقدمات.

كما أعرب عن فخره واعتزازه لتتويج فريق الفراعنة بالبطولة الدولية، مؤكدا يقينه الراسخ بقدرات شباب مصر فهم نصف حاضرنا وكل مستقبلنا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حصد المزيد من البطولات لتظل راية مصر عالية خفاقة في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية.