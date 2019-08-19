حدث ليلًا| "التموين" تحسم جدل دعم الخبز.. وتحذير من شعبة الذهب للمواطنين

(مصراوي):

شهدت الليلة الماضية، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- "التموين" تحسم جدل دعم الخبز.. و12 معيارًا للاستبعاد من الدعم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حددت 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم، منها ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية.

- "الأسعار هتزيد.. لا تبيعوا إلا للضرورة".. شعبة الذهب تنصح المواطنين

قال الدكتور ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري لا تقل عن 15% على السعر الحالي.

- "الطوبي المحروق".. الآثار تشرح كيف اختارت لون قصر البارون الجديد

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن ترميم الآثار سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية يجري بناء على دراسات من استشاريين، ينفذون إعدادًا للمشروع قبل البدء فيه، ويختارون الألوان بعناية.

- "استقبال عند الباب".. يوم في المدرسة اليابانية (فيديو)

نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين، فيديو بعنوان "يوم في المدرسة اليابانية".

- مصدر في "الثقافة": إعفاء مهرجان القلعة من ضريبة الملاهي أزال الكثير من المعوقات

قال مصدر مسئول في وزارة الثقافة، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المهرجانات الصيفية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من ضريبة الملاهي قرار مهم وأزال الكثير من المعوقات التي كانت تواجه المهرجان.

- "ماس وذهب ويورانيوم".. لماذا يريد ترامب شراء "جرينلاند" من الدنمارك؟

أثار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، العديد من التساؤلات حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شراء جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، مقابل مليار دولار.

- "مصر كلها مش مصدقة".. أديب مشيدًا بتتويج ناشئي منتخب اليد بكأس العالم

قال الإعلامي عمرو أديب إن الشعب المصري دائمًا ما كان يعزف عن تشجيع كرة اليد، ولكن منذ أسبوع مضى تحول جميع طوائف الشعب إلى عاشقين لكرة اليد، بتشجيعهم فريق كرة اليد للناشئين.

- ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

أبحرت الناقلة العملاقة "جريس 1" المحملة بالنفط الإيراني من جبل طارق مساء الأحد، بعد احتجازها لأكثر من 6 أسابيع وفقًا لتقارير محلية.

- ترامب يحذر من تأثير العنف في هونج كونج على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، من أن القمع العنيف المحتمل للاحتجاجات في هونج كونج قد يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين.

- عالم فلك يحذر: "التمزق العظيم" سيدمر الكون بما فيه

حذر عالم فلك من أن أي انفجار عظيم ثان قد يمزق الكون بما فيه، إذا ما استمر بالاتساع والتمدد بالمعدل الذي يتوسع فيه الآن، بحسب "سكاي نيوز".