"استقبال عند الباب".. يوم في المدرسة اليابانية (فيديو)

كتبت- ياسمين محمد:

نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين، فيديو بعنوان "يوم في المدرسة اليابانية".

وأوضح الفيديو، المدرسة اليابانية من الداخل والفصول والفناء، والكافيتريا وغرف المدرسية.

وسلط الفيديو الضوء على وصول المعلمين قبل الطلاب بنصف ساعة؛ للاستعداد لحصص اليوم، ويعقدون اجتماعًا مع مدير المدرسة، ثم يستقبلون الطلاب عند البوابة.

ويشرح الفيديو يوم الأطفال في المدرسة، بدايةً من دخول الفصل، ووضع متعلقاته في المكان المخصص لها؛ كي يعتاد على النظام في حياته، وتوجه الطلاب بعد ذلك إلى الطابور ثم عودتهم للفصل لبدء اليوم الدراسي.

وأوضح الفيديو بداية اليوم، بتفقد الحالة العامة للطلاب، وإعطائهم نصائح خاصة بالوقت وجدول اليوم؛ لتنمية شعور الطلاب بأهمية الوقت.

وسلط الفيديو الضوء على المنهج الذي تتبعه المدارس اليابانية، ومنها آداب الطعام، وفيها الأكل في مكان واحد بوقت محدد، كما أن المدرسة لا تبيع طعامًا غير صحي.

وتتميز المدارس اليابانية بالاهتمام بالأنشطة المختلفة، كما أن بها ملاعب واسعة، ويستمر اليوم الدراسي حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.





