مصدر في "الثقافة": إعفاء مهرجان القلعة من ضريبة الملاهي أزال الكثير من المعوقات

كتب- محمد عاطف:

قال مصدر مسئول في وزارة الثقافة، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المهرجانات الصيفية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من ضريبة الملاهي قرار مهم وأزال الكثير من المعوقات التي كانت تواجه المهرجان.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي": "سيستفيد كل الفنانين والمطربين والفرق الفنية من هذا القرار، لأنه كان يمثل عبء إضافي عليهم ومن ثم كانوا يطالبون دار الأوبرا بتعويضهم عن هذه الضرائب التي كان يتم اقتطاعها منهم، ولذا فإن التخلص من هذه الضرائب يعد دعمًا جديدًا من الدولة للمهرجانات التي توجه للمواطن البسيط نظرًا لأن التذكرة تبلغ 20 جنيهًا فقط".

وأقيم أمس الأحد، حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من الفنانين والمبدعين.

يذكر أن المهرجان تستمر فعالياته حتى أول سبتمبر، يقام خلالهم 42 حفلًا غنائيًا لكبار نجوم الطرب من بينهم محمد الحلو، وعلي الحجار، ومدحت صالح، ومجد القاسم، وهشام عباس، والموسيقار عمر خيرت، إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.