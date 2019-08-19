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محمد الحلو لـ"مصراوي": تكريمي في مهرجان القلعة له مذاق خاص

02:24 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
محمد الحلو لـ"مصراوي": تكريمي في مهرجان القلعة له مذاق خاص

محمد الحلو

كتب- محمد عاطف:

أعرب الفنان محمد الحلو، عن سعادته الغامرة لتكريمه ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القلعة للغناء والموسيقى.

وقال الحلو في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذا التكريم له طعم خاص، لأنه يأتي من قلعة الغناء الشامخ وحصنه الحصين وهي دار الأوبرا المصرية".

وأضاف الحلو: "أحرص دائمًا على حضور كل مهرجانات دار الأوبرا كلما دعيت لها، لأن الوقوف على خشبة دار الأوبرا له رونق ومذاق خاص، ومن نفس المنطلق جاءت فرحتي لأني وقفت اليوم مكرم ضمن نخبة كبيرة ممن أثروا الساحة الموسيقية بأعمالهم وفنونهم".

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أمس الأحد، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور وزير الثقافة، ووزير الآثار، ووزير السياحة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من الفنانين والمبدعين.

يذكر أن المهرجان تستمر فعالياته حتى أول سبتمبر، يقام خلالهم 42 حفلًا غنائيًا لكبار نجوم الطرب من بينهم "محمد الحلو، وعلى الحجار، ومدحت صالح، ومجد القاسم، وهشام عباس، والموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.

محمد الحلو مهرجان القلعة دار الأوبرا المصرية

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