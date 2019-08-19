"مستقبل وطن" يضع خطة لتوفير الخدمات بمحافظات الصعيد

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعاً تنظيماً مع أمناء المراكز والأقسام للحزب بمحافظة أسيوط، لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية، وعرض خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب والمستشار عصام هلال أمين التنظيم والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية، والمهندس ياسر عمر الأمين العام للمحافظة.

واستعرض الاجتماع، مناقشة خطة العمل للفترات المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

وطالب رئيس الحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقى من خلال الإطار التنظيمى للحزب من خلال التدريب واستقبال شكاوى المواطنين والاستمرار فى العمل الخدمى.

ويأتي ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، مع ضرورة عقد اللقاءات التنظيمية والدورات التدريبية لقيادات ونواب وكوادر الحزب الشبابية استعدادا لأية استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن الاهتمام بتقديم الخدمات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا عنهم، وتلقي شكواهم والعمل على حلها من خلال أمانة الشؤون البرلمانية.

وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام على القطاعات الجغىرافية بالحزب، والدكتور محمد كمال مرعي والمهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب واللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع ووسط غرب الدلتا والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة.