افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. وتكريم 10 شخصيات فنية (صور)

كتب - محمد عاطف:

انطلقت مساء اليوم، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بمسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور وزيرة الثقافة، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وأعقبه قدمت فرقة براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، مجموعة من المقطوعات الموسيقية المصرية والغربية من بينها "على مين، الليلة يا سمرا، سو يا سو، سهر الليالي" وغيرها من المقطوعات التي لاقت استحان الحضور.

وكرم وزيرا الثقافة والآثار، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:

الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.