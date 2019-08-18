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    شيخ الأزهر يهنئ جمال أبو السرور لحصوله على وسام العلوم

    09:09 م الأحد 18 أغسطس 2019
    شيخ الأزهر يهنئ جمال أبو السرور لحصوله على وسام العلوم

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة حصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى، في احتفالية مصر بعيد العلم.

    وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الأحد - أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعلماء دليل واضح على اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء، مشيدًا بما قدمه الدكتور جمال أبو السرور في خدمة مصر والأزهر في مجال الدراسات والبحوث السكانية.

    يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم اليوم في احتفالية مصر بعيد العلم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر.

    يذكر أن الدكتور جمال أبو السرور، قدم 166 بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و156 بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و51 بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وعين مديرًا للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام 1990، حتى الآن.

    أحمد الطيب الأزهر الشريف جمال أبو السرور المركز الدولي الإسلامي للدراسات جامعة الأزهر

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