​"شباب النواب" عن فوز يد الناشئين بكأس العالم: رفعوا اسم مصر عاليًا.. وسنكرمهم

كتب - أحمد علي:

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن فوز منتخب مصر لكرة اليد، ببطولة كأس العالم للناشئين، إنجاز تاريخي وحدث مهم للشعب المصري.

وأشاد "البطيخى"، في تصريحات لمصراوي، الأحد، بالنتائج المميزة والمبهرة، لفرق كرة اليد المصرية، مؤكدًا أن اللجنة ستطالب بتوفير كافة الدعم من اللجنة الأولمبية، لمنتخبات كرة اليد، باعتبارها أكثر الألعاب التي ترفع اسم منتخب مصر عاليًا.

وأكد أن البرلمان سيسعى لحصول منتخب الناشئين على التكريم المناسب، الذي يتماشى مع حجم الإنجاز الكبير قائلا: "لو كان المجلس منعقد حاليًا لكرمناهم في القاعة الرئيسية بحضور جميع النواب".

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيكرم المنتخب، مثلما كرم منتخب ٩٨ الحاصل على برونزية العالم، موجهًا الشكر لاتحاد كرة اليد على تلك الإنجازات الكبيرة.