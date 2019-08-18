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    السيسي مُهنئًا منتخب اليد ببطولة العالم: أداء رجولي وقيادة مميزة

    07:41 م الأحد 18 أغسطس 2019
    السيسي مُهنئًا منتخب اليد ببطولة العالم: أداء رجولي وقيادة مميزة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله علي بطولة كأس العالم، اليوم الأحد.

    وأشاد الرئيس بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، لافتًا إلى أنهم نموذج يحتذى به في قوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

    وحقق منتخص مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.

    منتخب مصر كان قد تأهل للمبارة النهائية بعد الفوز على البرتغال، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور إثر فوزه على نظيره الدنماركي.

    السيسي كرة اليد بطولة كأس العالم لكرة اليد البرتغال

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