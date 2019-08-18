إنذارات بالغلق لمصانع "كوم أوشيم".. رئيس الوزراء يوجه بسرعة حماية بحيرة قارون

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الأحد، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه في بحيرة قارون، وخفض ملوحتها، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها في بحيرة قارون، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، موضحًا حجم التحديات التي تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئي لها.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي للقرى المحيطة بالبحيرة، التي يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.

وقدمت وزيرة البيئة عرضًا حول التوازن البيئي للبحيرة، مشيرة إلى أن البحيرة تعتبر ثالث أكبر البحيرات في مصر، وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم، وتبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان، فضلاً عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الاسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.

وأوضحت الوزيرة، أن بحيرة قارون، بحيرة داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسي للمياه، بها بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالإضافه إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرف البطس ومصرف الوادي بالإضافة إلى 11 مصرفًا فرعيًا من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنويًا ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التى تضم في عضويتها عددًا من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي، متضمنة التكلفة المالية المتوقعة، مشيرة إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي، فيما يخص مشكلة الملوحة، فقد اقترحت أن يتم استخدام بعض النباتات التي تقوم بامتصاص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام مع إنشاء مصنع على غرار "أميسال"، يقوم باستخراج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء على النباتات بحيث يكون الطاقة الإنتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح المبدئي سيسهم في إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الإنتاج السمكي، فضلاً عن أن له مردود اقتصادي ناتج عن انشاء صناعة استخراج الأملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الملوثات الناتجة من الصرف الصناعي، تم التأكيد على أهمية قيام وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزيرة، إلى الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، موضحة أنه يتم دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه، بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة.

وأضافت أنه جارٍ في هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطيه بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم فى تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.

وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع في منطقة "كوم أوشيم"، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أي منشأة تلوث البحيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بقيام وزارتي البيئة والموارد المائية والري بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.