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    حدث في 8 ساعات.. السيسي يشارك في احتفالية عيد العلم وتفاصيل ترميم قصر البارون

    05:37 م الأحد 18 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات.. السيسي يشارك في احتفالية عيد العلم وتفاصيل ترميم قصر البارون

    حدث في 8 ساعات

    كتبت-ياسمين محمد:

    شهدت مصر، اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..

    السيسي احتفالية عيد العلم ترميم قصر البارون قصر البارون السعودية وزارة القوى العاملة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية مصطفى وزيري مصر الجديدة مصطفى مدبولي الحكومة

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