حدث في 8 ساعات.. السيسي يشارك في احتفالية عيد العلم وتفاصيل ترميم قصر البارون
كتبت-ياسمين محمد:
شهدت مصر، اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..
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