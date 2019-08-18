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    المكرمون في عيد العلم: تكريم الرئيس مسئولية تقع على أكتاف العلماء

    05:25 م الأحد 18 أغسطس 2019
    المكرمون في عيد العلم: تكريم الرئيس مسئولية تقع على أكتاف العلماء

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب - يوسف عفيفي:

    أعرب العلماء المكرمون من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتهم البالغة من تكريم الدولة لهم ممثلة في الرئيس، موضحين أنه يمثل تقديرًا من الدولة لمسيرة عمل وعطاء طويلة من العلماء والباحثين والأكاديميين.

    جاء ذلك على هامش الاحتفال بعيد العلم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات والباحثين.

    وأعرب الدكتور شريف قنديل، الحاصل على شهادة الدولة التقديرية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عن سعادته، موضحًا أنه يمثل تقديرًا من الدولة لمسيرة العلماء.

    وقال "قنديل"، في تصريح لمصراوي، :"نحن فخورين وسعداء بالاحتفال والتكريم الذي يمثل قيمة كبيرة للعلم والعلماء، فالعلم قاطرة التنمية فلا يوجد اقتصاد ونهضة بدون علم".

    من جانبه قال الدكتور محمد لبيب سالم، المتخصص في علم المناعة، إن تكريم الرئيس للعلماء اليوم يعتبر مسئولية من العيار الثقيل على أكتاف العلماء والباحثين، ويضع عليهم مسئولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من العلم والإبداع والابتكار والتعلم والتطوير ونقل المعرفة للأجيال القادمة.

    وأوضح "سالم"، لمصراوي، أن هدف العلماء في المستقبل، يتمثل في نقل مخرجات البحث العلمي إلى أرض الواقع وخدمة الإنسان في حل مشاكله وزيادة وعيه، بحيث يتحول إلى صناعة وإنتاج فعلي يخدم اقتصاد الدولة.

    السيسي مصطفى مدبولي شريف قنديل محمد لبيب سالم

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